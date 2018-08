Happy Birthday, Mini-Mieze! Die Tochter von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (31) und Göttergatte Lucas Cordalis (51) ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Es gibt kaum ein Interview, in dem die beiden nicht von ihrer kleinen Sophia (3) schwärmen. Doch "so klein" ist die Maus schon gar nicht mehr – im Gegenteil: Heute feiert die Enkelin von Musiker Costa Cordalis (74) schon ihren dritten Geburtstag – und Mama Dani wird deshalb ganz rührselig.

Am Montagmorgen, um kurz vor 8 Uhr, postete Daniela auf Instagram eine intime Bilderreihe, die kurz nach der Entbindung ihres Töchterchens am 20. August 2015 entstanden ist. Zu den Fotos mit dem wenige Stunden alten Kätzchen, schrieb die TV-Beauty: "Genau jetzt. Genau vor drei Jahren. Jede Mama weiß, wie man sich direkt nach einer Geburt fühlt – und trotzdem war ich der glücklichste Mensch auf Erden und bin es heute noch!" Auch wenn eine natürliche Entbindung mit großen Schmerzen verbunden ist, möchte die Wahlmallorquinerin diese Erfahrung also um nichts auf der Welt missen.

Zwar wünscht sich Daniela diesen emotionalen Augenblick einer Geburt noch mal zu erleben und ihrem Geburtstagskind ein Geschwisterchen zu schenken, dennoch hat sie sich inzwischen ein Baby-Ultimatum gestellt: "Lucas ist jetzt auch 51 Jahre alt und es ist nicht so, dass er nicht fit ist, aber denk dann mal 20 Jahre weiter. Wenn ich jetzt noch länger warte, dann finde ich das nicht gut für das Kind. Ich will, dass das Kind noch ganz lange, was von seinem Papa hat", erklärte die Buchautorin im Promiflash-Interview. Darum soll der zweite Nachwuchs spätestens 2019 kommen – und das am liebsten im Sommer.

