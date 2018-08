Da waren es nur noch sechs! 20 potenzielle Traummänner hatten zu Beginn der Kuppelshow um das Herz von Bachelorette-Beauty Nadine Klein (32) gebuhlt. Inzwischen hat sich die Anzahl der Rosenjäger mehr als halbiert und es geht ans Eingemachte. Denn in der kommenden Episode am Mittwoch haben vier der verbliebenen Jungs die Möglichkeit, Nadine ihrer Familien vorzustellen. Doch welcher Kandidat schafft es, eins der berühmt-berüchtigten Homedates zu ergattern?

Brian Dwyer (27) war von Sekunde eins hin und weg von Nadine, allerdings hatte diese aufgrund seiner lang anhaltenden Schüchternheit so ihre Zweifel. In Folge fünf schaffte es der bayrische Bub aber mit einem emotionalen Brief, diese zu zerstreuen. Deutlich selbstbewusster gab sich Male-Model Maxim Sachraj (29): Mit seiner Flirtoffensive fuhr er sich bei seinem Date im Pool zwar einen Kuss-Korb ein, dennoch findet die 32-Jährige den Ingenieur bis jetzt ziemlich interessant. So interessant, dass er auch ein Homedate bekommt? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Gute Karten Nadine zu sich nach Hause einzuladen, könnten Personal Trainer Alexander Hindersmann (29) und Vertriebsingenieur Daniel Lott (27) haben. Schließlich hat die TV-Traumfrau beide schon geküsst. Während Alex bereits bei zwei Verabredungen mit ihr knutschen durfte, erhielt Daniel in der letzten Folge neben einem Kuss sogar eine Übernachtungseinladung. Ob diese intimen Augenblicke den beiden gleichzeitig ein Platz in den Homedates sichert?

Zwar noch kein Kuss, dafür aber das allererste Einzeldate ging an Filip Pavlovic (24). Obwohl der Hamburger acht Jahre jünger als die ausgebildete Musicaldarstellerin ist, konnte er mit seiner humorvollen und gleichzeitig romantischen Seite bei ihr punkten. Doch auch Mitstreiter Chris Kunkel (28) hinterließ mit seiner authentischen Art einen bleibenden Eindruck bei dem ehemaligen Der Bachelor-Girl.

