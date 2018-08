Jetzt greift die diesjährige Rosenverteilerin knallhart durch! Schon zu Beginn der heutigen Folge von Die Bachelorette kündigte Nadine Klein (32) an, nun härtere Entscheidungen treffen zu müssen – und machte diese Drohung kurz darauf auch direkt wahr. Mit Eddy Mock und Brian Dwyer lud sie zwei der etwas distanzierteren Kandidaten auf ein Date ein. Was keiner der beiden ahnte: Für einen von ihnen bedeutete das den Rauswurf!

Bei Brian wisse Nadine nicht, ob er sie überhaupt weiter kennenlernen wolle – und Eddy habe sich in der vergangenen Nacht der Rosen deutlich von ihr zurückgezogen. Diesen Endrücken wollte die Wahlberlinerin am heutigen Mittwoch auf den Grund gehen und suchte das Gespräch mit ihren Sorgenkindern. Eine Situation, auf die Eddy schon vergangene Woche hinarbeitete – indem er Nadine ignorierte! Auf dieses Geständnis reagierte die nicht allzu begeistert: "Solche Spielchen kann man am Anfang spielen, aber nicht, wenn es nur noch so wenige sind."

Die Konsequenz: Eddy muss Griechenland verlassen – und für Brian geht der Kampf um Nadine weiter. "Ich würde mich dann für denjenigen von euch entscheiden, bei dem ich das Gefühl habe, dass er schon mehr mit Emotionen dabei ist", begründete die TV-Traumfrau ihre Entscheidung. Immerhin verabschiedeten sie und Eddy sich trotz der kürzlichen Distanz freundschaftlich und mit einer herzlichen Umarmung.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Bachelorette 2018

Anzeige

MG RTL D Eddy, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Eddy Mock, "Die Bachelorette"-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de