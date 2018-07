Geht Nadine Klein (32) beim ersten Date mit Filip Pavlovic (24) schon in die Vollen? Heute Abend flimmert die zweite Folge des beliebten Kuschelformats Die Bachelorette über die deutschen Fernsehbildschirme. Für die schöne Wahl-Berlinerin wird es endlich richtig ernst – denn jetzt steht der "Nahkampf" mit den Jungs an! Die Ehre des ersten Einzeldates hat der attraktive Fitnesstrainer Filip und offenbar will ihn Nadine nach den gemeinsamen Stunden am Abend gar nicht gehen lassen!

Nadine und Filip haben die Chance, sich bei einem romantischen Trip auf einem Segelboot näher kennenzulernen, wie RTL bereits vorab verrät. Und offenbar versteht sich die 32-jährige Beauty mit dem blutjungen Sonnyboy besser als erwartet. Als Filip nämlich zu den Jungs in die Villa zurückkehrt, schockt er seine Konkurrenz mit dieser einfachen aber wirkungsvollen Aussage: "Jungs, ich kann nicht lange, ich hole nur meine Sachen und gehe heute Nacht zu ihr."

Dass Nadine bereits nach dem ersten Einzeltreffen die Nacht mit einem Bachelorette-Kandidaten verbringen will, hinterlässt bei Filips Konkurrenz vor Schock geöffnete Münder. "Das ist wirklich brutal. Erstes Date und dann schlafen sie zusammen", fasst Brian Dwyer die Gedanken der ganzen Truppe zusammen. Und Filip? Der scheint an der Übernachtungsaktion nichts Verwerfliches zu sehen. Ob er die Pyjama-Party mit Nadine nach der Reaktion seiner Kollegen aber wirklich durchzieht? Das sehen die Zuschauer heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

MG RTL D Filip Pavlovic in Folge zwei von "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein in ihrer zweiten Nacht der Rosen

Anzeige

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018 in der zweiten Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de