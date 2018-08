Warum ist in der diesjährigen Staffel der RTL-Kuppel-Show Die Bachelorette der Liebeswurm drin? Heute Abend verließ schon der dritte Junggeselle freiwillig die Sendung. Vor wenigen Tagen hatte zuerst Rafi Rachek das Handtuch geworfen, weil er Heimweh gehabt hatte. Kurz danach fand der Steuerfachangestellte Stefan Gritzka einfach kein Herz für Nadine Klein (32). In Folge sechs schließlich entschied sich Chris Kunkel dann, lieber allein statt mit der Beauty nach Hause zu fliegen – woran liegt der Massenexodus?

Rafi schien ja noch Interesse an Nadine gehabt zu haben. Sein Exit lag laut eigener Aussage vielmehr an den Unstimmigkeiten, die zwischen ihm und den anderen Kandidaten herrschte. Bei Stefan sah die Sachlage schon anders aus. Obwohl die brünette Schönheit mehrmals ihr Interesse an dem Brillenträger geäußert hatte, war der sich sehr schnell sehr sicher – Nadine entspricht einfach nicht seinem Bild der Traumfrau. Er suche die wahre Liebe, nicht den TV-Promistatus. Einen ähnlichen Grund nannte auch Chris: "Wir haben den gleichen Humor. Aber ich habe einfach keine Gefühle. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich einfach gehe."

Die Bachelorette-Boys scheinen die Suche nach der Traumfrau bitterernst zu nehmen. Obwohl in der Villa auf Korfu auch gelacht und getrunken wurde, steht dieses Jahr ganz klar die Suche nach der Zukunft im Vordergrund. Nadine jedenfalls findet es gut, weil sie ähnlich denkt – wie sie zu Maxim Sachraj (29) während seinem Homedate sagte: "Mit 31 Jahren wollte ich verheiratet sein, Kinder haben… Dann bist du 32 und bist bei der Bachelorette, ne?" Ist die Staffel dieses Jahr ernster als ihre Vorgänger?

MG RTL D Nadine Klein mit "Die Bachelorette"-Kandidat Rafi

MG RTL D Stefan Gritzka und Nadine Klein bei "Die Bachelorette"

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Bachelorette 2018

