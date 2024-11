Kein Bachelorette-Material? Martin teilt gegen Stella aus

Martin Michelius bekam nicht die letzte Rose von Bachelorette Stella Stegmann (27). In einer inzwischen gelöschten Instagram-Story machte der Bayer deutlich, was er nach der Show von der Rosenkavalierin hält. Er richtete sich direkt an den Sender und erklärte: "RTL, ich weiß nicht, wie ihr so eine Frau als Bachelorette nehmen könnt, die bei Too Hot To Handle: Germany sagt, sie will mit jedem bumsen." Darüber hinaus bereue er es, die Influencerin beim Home-Date seiner Schwester und seiner Mutter vorgestellt zu haben. "Das hätte ich niemals machen sollen. Es war vielleicht ein Fehler von mir, nicht vorher auszusteigen", stellte der Fitness-Unternehmer klar.

In einem weiteren Post legte Martin kurz darauf noch einmal nach und versicherte seinen Followern: "Ich könnte niemals mit einer Frau zusammen sein, die nur über Sex redet und für jeden so offen ist." Aus diesen Gründen sei er froh, dass Stella ihn nicht für die finalen Dates ausgewählt hatte. Anstelle des 35-Jährigen gewann Devin Dayan die letzte Rose und datet nun die Bachelorette. "Wenn beide glücklich werden und das so akzeptieren, dann passt es doch", meinte der Drittplatzierte dazu im Netz.

Martin fiel den Zuschauern immer wieder mit spitzen Bemerkungen über die anderen Singles auf. Stella bekam davon während der Dreharbeiten nichts mit, doch nach der Ausstrahlung gab sie gegenüber spot on news zu verstehen, dass sie sein Verhalten enttäuschte: "Jedes Mal, wenn ich die romantischen Momente mit Martin gesehen habe, konnte ich gar nicht hinschauen. Ich habe das gar nicht mehr gefühlt. [...] Hätte ich das gesehen, was der Zuschauer gesehen hat, hätte ich mich anders entschieden."

RTL Martin Michelius bei "Die Bachelorette", 2024

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer Stella Stegmann und Martin Michelius

