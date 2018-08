Bei Promi Big Brother packt Chethrin Schulze (25) aus – und das nicht zu knapp! Seit rund einer Woche haust die ehemalige Love Island-Kandidatin in dem Container. Ob auf der Baustelle oder im Luxusbereich – die Frohnatur findet immer jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten kann. Welche Themen da wohl besonders interessant sind? Natürlich Liebe, Sex und pikante Männergeschichten. Kein Wunder, dass die Fans da viel Stoff für Diskussionen haben.

Zu guter Letzt gibt es dann noch Chethrins BFF Katja Krasavice (22). Die Chemie zwischen dem Pornosternchen und dem Reality-Star stimmte auf Anhieb. Die beiden Ladys trennen sich nur ungern voneinander und nutzen jede sich bietende Gelegenheit für ein Pläuschchen unter Frauen. Ihre Anhänger sind angesichts dieser Konstellation geteilter Meinung. "Ich finde, dass du etwas Abstand zur Katja gewinnen solltest. Das tut dir nicht gut und lässt dich anders erscheinen als hier", sorgte sich ein User. "Ich feiere Katja und Chethrin", kommentierte ein anderer.

Während ihres Aufenthalts in der TV-Herberge wird Chethrins Instagram-Account von einem Freund verwaltet und das nutzen ihre Follower aus, um sich über den neuesten Tratsch und Klatsch auszutauschen, den die 26-Jährige Tag für Tag so ausplaudert. Ganz besonders brisant sind ihre Männergeschichten.

Dann wäre da noch Bachelor in Paradise-Hottie Johannes Haller (30). Er ist der einzige WG-Mitbewohner, mit dem Chethrin auch abseits der Kamera schon Kontakt hatte. Vor ein paar Monaten wurde darüber spekuliert, dass zwischen den beiden etwas gelaufen sei – nun brachte der Hobbysegler endlich Licht ins Dunkel. "Wir haben uns gedatet", gab er im Gespräch mit PBB-Teilnehmerin Cora Schumacher (41) zu. Für die Community von Single-Lady Chethrin kommt dieses Geständnis doch etwas überraschend. "Also ging doch was mit Johannes. Wurde das nicht immer abgestritten?", fragte sich beispielsweise eine Followerin.

Und falls das nichts wird, gibt es ja noch genügend andere Mitbewohner, mit denen sie in die Flirtoffensive gehen könnte. Einer davon wäre Neuzugang Umut Kekilli (34). Der Kicker scheint dem TV-Sternchen ganz gut zu gefallen und ein paar flirty Szenen gab es auch schon. Den Zuschauern ist das nicht entgangen. "Sie und der Fußballer, das wäre doch was. Auf jeden Fall haben ihre Blicke Bände gesprochen" oder "Beim Einzug vom Profi-Fußballer hast du gleich die Hochzeitsglocken läuten gehört", waren nur zwei Reaktionen im Netz.

Mit Ex-Bachelor Daniel Völz (33) wurde der Blondine schon lange vor ihrem Einzug ins PBB-Haus eine Affäre nachgesagt. Beide bestritten das bislang konsequent und anscheinend war an den Gerüchten wirklich nichts dran. Aber was nicht ist, kann ja noch werden – denn die Berlinerin findet den einstigen Rosenkavalier nach eigener Aussage echt schnuckelig und schmachtet ihn quasi rund um die Uhr an. So richtig heiß wurde es zwar noch nicht. Doch vielleicht bleiben Chethrin ja noch ein paar Tage, um ihre Beziehung zu dem Immobilienmakler zu vertiefen. Die Fans finden ihre Schwärmerei jedenfalls ziemlich unterhaltsam.

Auf welche Entwicklung seid ihr besonders gespannt? Stimmt ab!

Instagram / chethrin_official "Promi Big Brother"-Kandidatin Chethrin Schulze

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Willi Weber Ex-Kicker Umut Kekilli

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller, Bewohner bei "Promi Big Brother" 2018

Promi Big Brother, Sat. 1 Katja Krasavice und Chethrin Schulze im "Promi Big Brother"-Haus



