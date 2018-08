Die Kluft zwischen TV-Mutti Silvia Wollny (53) und den übrigen Promi Big Brother-Kandidaten wird von Tag zu Tag größer. Die Beziehung zu Luxus-Barbie Sophia Vegas (30) ist nicht mehr zu kitten. Offenbar ist Silvia aber auch auf die übrigen Fernseh-Knastbewohner nicht gut zu sprechen. Im Zwiegespräch mit dem großen Bruder gesteht sie: Mit Daniel Völz (33), Chethrin Schulze (25) und Co. kann sie nicht viel anfangen. Ganz im Gegenteil – Silvia ist einsam!

Während die übrigen PBB-Kandidaten an Tag vier miteinander scherzen und lachen, zieht sich Silvia zurück. Im Einzel-Interview erzählt sie dann: "Ich habe hier bei 'Promi Big Brother' keine Bezugsperson. Meine Bezugspersonen sitzen zu Hause." Silvia vermisst ihre Großfamilie. Aber warum findet sie einfach keinen Anschluss? DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) nimmt sich der Blondine an und hakt nach: "Haben die anderen dich nicht aufgefangen?" Silvia verneint. Es seien nur blöde Sprüche gefallen, als sie die Bewohner kennengelernt habe: "Respektlos hat man mich hier behandelt."

Gerade Erzfeindin Sophia habe sie von Anfang an auf dem Kieker gehabt: "Als damals die Jalousien schon hochgingen, hatte mich schon einer aus der Gruppe hier mit den Augen töten können." Alphonso zeigt Verständnis: "Wenn du mit jemanden reden möchtest, du hast ja keine Verbündeten – ich bin da für dich. Ich schenke dir das nötige Ohr, damit du erstmal einatmen kannst." Doch trotz dicker Umarmung herrscht nur einen Tag später dicke Luft zwischen Sänger und Übermutter, als es darum geht, welche Baustellenbewohner zum Duell an Tag fünf gegeneinander antreten. Was wohl in der Zwischenzeit passiert ist? Hat Silvia jetzt ihren einzigen Containerfreund verloren? Was denkt ihr?

Silvia Wollny bei "Wir bekommen dein Baby"

Alphonso Williams bei DSDS 2017

