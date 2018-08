Es herrscht Eiszeit im Promi Big Brother-Container! Der Streit zwischen den beiden Mitstreiterinnen Silvia Wollny (53) und Sophia Vegas (30) eskaliert immer weiter. Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Schwangerschaftsbeichte der Ex von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (67) vor wenigen Tagen: Dass die Erotikblondine trotz freudiger Erwartung ins Promi-Domizil gezogen ist, stößt der elffachen Vollblutmama nach wie vor bitter auf. Silvia ist sogar so sauer, dass sie sich gar nicht erst mit Sophia vertragen will!

"Die Stimmung hier ist niedrig, sehr low. Die gute Stimmung der Ur-Einwohner ist weg", fasste Katja Krasavice (22) die aktuelle Situation unter den Mitbewohnern der TV-WG zusammen. Selbst das sonst so harmoniebedürftige Wollny-Familienoberhaupt stellt komplett auf stur: "Ich bin normalerweise ein Mensch, der einem anderen Menschen eine zweite Chance gibt, aber hier möchte ich das nicht mehr. Dafür ist für mich zu viel passiert", lauteten die ernüchternden Worte der 53-Jährigen.

Auch wenn die direkte Art der putzwütigen Powerfrau bei dem einen oder anderen Bewohner aneckt, ist sich die Mehrheit der Promiflash-Leser einig: Silvia ist unter den zwölf Teilnehmerinnen die absolute Favoritin. Mit stolzen 35,1 Prozent von insgesamt 4.869 Stimmen (Stand: 21. August) hat sie deutlich die Nase vorn. Ob das wohl so bleibt?

SAT.1/Marc Rehbeck Katja Krasavice, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Facebook / silvia.wollny Silvia Wollny

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de