Vollblut-Mutti Silvia Wollny (53) platzt an Tag fünf bei Promi Big Brother die Hutschnur! Als wäre es nicht schon Strafe genug, dass der RTL-II-Star aktuell mit seiner Erzfeindin Sophia Vegas (30) auf der ungeliebten "Baustelle" hausen muss, bringen die elffache Mama nun auch die "Villa"-Bewohner auf die Palme. Die Kandidaten des Luxusbereichs sind nämlich dafür verantwortlich, dass die Putzfee keinen Schlaf bekommt.

Der "Villa"-Aufenthalt muss gefeiert werden. Das denken sich offensichtlich die aktuellen Luxusbewohner, denn bis morgens um 4:00 Uhr wird das Leben in Saus und Braus im Garten zelebriert. Des einen Freud, des anderen Leid, denn für die Kandidaten im angrenzenden Baustellenbereich bedeutet das eine schlaflose Nacht. Besonders Silvia bringt der Lautstärkepegel ihrer Mitstreiter an den Rand der Verzweiflung. Kochend vor Wut beschwert sich die 53-Jährige bei "Big Brother": "Ich möchte irgendwann schlafen. Ich bin die ganze Zeit wach, weil ich durch den Terror da drüben nicht schlafen kann. Auch solche Menschen kann man mal zur Ruhe bitten. Das kann es doch nicht sein."

Doch auf die Unterstützung des "großen Bruders" kann Silvia nicht zählen. Und so verbringt die Mutter der Nation die halbe Nacht nicht schlummernd in ihrem Schlafsack, sondern kettenrauchend und sichtlich genervt am "Baustellen"-Tisch.

SAT.1/Willi Weber Gelände bei "Promi Big Brother" 2018

Promi Big Brother, Sat.1 Silvia Wollny in der sechsten Staffel von "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

