Glück in der Liebe, Pech beim Friseur? In der sechsten Folge der RTL-Kuppel-Show Die Bachelorette verteilte Junggesellin Nadine Klein (32) eine ihrer letzten drei Rosen an Alexander Hindersmann. Zu ihm hatte sie schon in der ersten Episode einen besonders guten Draht und gestand ihm des Öfteren ihre aufkeimenden Gefühle. Vielleicht macht Liebe also wirklich blind, denn mit keinem Wort erwähnte die Beauty das haarige Grauen, das sich während der Nacht der Rosen auf Alex' Kopf abspielte. Den Zuschauern entging aber wie immer nichts – sie machten sich im Internet über die seltsame Föhnfrisur lustig, die der Personal Trainer dem TV-Publikum präsentierte.

Dass der Publikumsliebling dichtes, dickes, welliges Haar hat, um das ihn sogar Barbies Ken beneiden würde, ist bekannt. Warum aber saß es am Ende der heutigen Sendung wie ein schiefer Betonblock unbeweglich auf seinem Kopf? Die Twitter-Nutzer kugeln sich vor Lachen! "Alex hat den Hund von Filip auf dem Kopf?", lautet die Frage eines Fans, "Alex, was sind das für Haare, bitte erkläre es mir!", fordert ein anderer. Warum habe ihn niemand vor der Frisur gewarnt, möchte ein Zuschauer gar wissen. Auch der Vergleich mit einem Alpaka kommt auf.

Kreative Nutzungsvorschläge für das Haupthaar finden sich ebenfalls online: "Jemand soll mal Alex' Frisur als Kuchenrezept-Foto bei Chefkoch.de hochladen." Auch an Lösungsvorschlägen mangelt es nicht – vielleicht kann Nadine nächste Woche das haarige Problem richten: "Dreamdate beim Friseur?" Ist euch Alex' Frisur auch aufgefallen?

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Einzeldate

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2018

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei "Die Bachelorette"

