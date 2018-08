Die aktuelle Promi Big Brother-Staffel könnte wohl kaum spannender sein. Erst hatte das Wasser-Gate rund um Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) und sein anschließender Blitz-Auszug für Mega-Wirbel gesorgt – dann ließ auch noch Sophia Vegas wie aus dem Nichts die Baby-Bombe platzen. Jetzt dann der nächste Schocker: Die schwangere Sophia und Mitbewohnerin Silvia Wollny (53) mussten die Promi-WG verlassen. Der Grund: Verdacht auf Gürtelrose. Die zwei Frauen sind momentan sogar in Quarantäne – ein Container-Comeback ist allerdings noch nicht ausgeschlossen.

Wie Bild berichtet, wurden die Girls in ein Hotel in Köln gebracht, wo sie abgeschottet in getrennten Hotelzimmern auf weitere Neuigkeiten warten. Besonders die Sorge um die schwangere Sophia sei groß. "Für sie tragen wir eine ganz besondere Verantwortung. Um jedes Risiko für sie und ihr Baby auszuschließen, haben wir auch Sophia unmittelbar aus dem Spiel genommen", wird der Sender zitiert: "Sie wurde von einem Spezialisten untersucht, der ihr und uns geraten hat, ihre Teilnahme aus Sicherheitsgründen vorerst auszusetzen." Denn selbstverständlich wolle der Sender das Risiko einer Ansteckung um jeden Preis vermeiden.

Ob es sich bei Silvias Hautausschlag tatsächlich um eine hochansteckende Gürtelrose handelt, ist bislang noch nicht bekannt. Am Vormittag sollen die Untersuchungsergebnisse vorliegen, die entscheiden, ob die Kandidatinnen wieder ins "Promi Big Brother"-Haus zurückkehren dürfen oder nicht.

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

Anzeige

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de