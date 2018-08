Da hat Johannes Haller (30) aber etwas verpasst! Während der ehemalige Bachelorette-Boy schon seit über einer Woche unter Dauerbeobachtung in Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft haust, gibt es außerhalb des Promi Big Brother-Containers einen triftigen Grund zur Freude: Seine Liebste Yeliz Koc (24), die er beim Flirtformat Bachelor in Paradise kennenlernte, darf sich seit heute ganz offiziell über einen Schwager freuen: Ihre Schwester Filiz Koc (31) ist mit ihrem Model-Schatz Almondy Rose (33) den Bund der Ehe eingegangen.

Wie die Ex-Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story festhielt, schritt die türkischstämmige Fußballerin im weißen Spitzenkleid und mit einem Blumenkranz im Haar auf den Bräutigam zu – der erstrahlte in einem hellblauen Anzug und einer Fliege. Melodische Livemusik rundete die Zeremonie ab. "Boah Leute, es war so krass emotional. Ich musste nach vorne gehen und konnte nicht reden. Aber jetzt wird gefeiert", lautete Yeliz' Fazit anschließend. Sie wirkte sichtlich gerührt von dem romantischen Spektakel um ihre Sis und deren Auserwählten und dürfte sich deshalb in dem einen oder anderen Moment sicherlich ihren Beau herbeigesehnt haben.

Der konnte das wichtige Familien-Event bedauerlicherweise nicht miterleben. Sein augenblicklicher Aufenthaltsort – die Baustelle – verspricht allerdings nicht weniger Spannung. Heute in der Live-Sendung steht der erste Rauswurf an. Ihre Fans bat Yeliz deshalb um deren Hilfe: "Ich kann leider nicht gucken, aber wenn es zu einer Entscheidung kommt und Johannes nominiert ist, dann müsst ihr ihn auf jeden Fall unterstützen."

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller für "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose_ Almondy Rose und Filiz Koc

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose_ Almondy Rose, Filiz Koc und ihre gemeinsame Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de