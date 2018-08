Im April ließen Denise (28) und Pascal Kappés die Bombe platzen: Sie bekommen ein Baby! Nur wenige Wochen später verkündeten die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Berlin - Tag & Nacht-Star, dass sie getrennte Wege gehen. Der Schmerz saß sogar so tief, dass Denise ihren Noch-Ehemann nicht im Kreißsaal dabei haben wollte und zwischenzeitig komplette Funkstille herrschte. Raufen sie sich die beiden für ihren gemeinsamen Sohn jetzt noch einmal zusammen?

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Baldmama mal wieder den neugierigen Fragen ihrer Community – und der brannte so kurz vor der Geburt vor allem eine Sache unter den Nägeln. "Hast du noch Kontakt mit Pascal?", schoss es direkt aus einem Fan heraus. Denise antwortete darauf gewohnt ehrlich. "Ja, es wird besser. Er kümmert sich", schrieb sie zu einem Selfie von sich. Es scheint also, als würden sich die werdenden Eltern für ihren kleinen Prinzen, der in wenigen Wochen auf die Welt kommen soll, die größte Mühe geben, sich wieder etwas anzunähern.

Das sah vor Kurzem noch anders aus. Im Promiflash-Interview erzählte die Influencerin, dass der Schauspieler und sie seit seines Auszugs nur wenig miteinander sprechen würden. "Pascal und ich haben eigentlich wirklich nur sehr, sehr sporadisch Kontakt, wenn es um die Wohnung geht, irgendwelche Anwaltsgeschichten oder Briefe, da haben wir noch so ein bisschen Kontakt, aber sonst herrscht da komplette Funkstille", verriet sie.

Instagram / denise_temlitz_official Screenshot aus Denise Kappés' Instagram-Story

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès

