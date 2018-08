Katja Krasavice (22) redet endlich Klartext! Schon am Freitagabend zeichnete sich ab: Dem Erotiksternchen liegt etwas schwer auf der Seele. Im Promi Big Brother-Container kündigte die Blondine an, dass sie ein dunkles Geheimnis enthüllen möchte – rückte aber in der siebten Folge der Reality-Show nicht damit raus, was sie wirklich belastet. In der heutigen Ausgabe kann Katja ihre Gedanken nicht mehr zurückhalten: Über das Gesicht der schlüpfrigen Influencerin kullern dicke Tränen!

"Ich kann sagen, dass meine Kindheit nicht so einfach war, weil ich halt anders bin", eröffnet Katja im Gespräch mit Big Brother. Was genau sie damit meint, verrät sie noch nicht. Sie habe aber im Haus gemerkt, dass sie kalt sei: "Ich sehe einfach, wie andere Emotionen haben und ich denke, warum ich keine Emotionen zulassen kann." Der YouTube-Star passe sich immer an, lächle, obwohl es die meiste Zeit so sei, dass sie sich nicht gut fühle. "Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig oder falsch ist, das jetzt zu sagen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich über meinen Schatten springen muss und darüber reden muss, wie es mir geht", erklärt Katja im Sprechzimmer – und schüttet dann ihr Herz aus.

Was genau die 22-Jährige belastet, erfahren die Zuschauer allerdings erst heute Abend, wenn "Promi Big Brother" wieder über die Bildschirme flimmert. Nach ihrer Offenbarung weint sich die selbsternannte Mrs. Bitch bei Wollny-Oberhaupt Silvia (53) aus. Sie erzählt der elffachen Mutter, was ihr vor einem Jahr widerfahren sei. "Dein Leben hat sich gedreht", stellt Silvia daraufhin fest.

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice in der achten Folge von "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice am achten Tag von "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat. 1 Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Haus



