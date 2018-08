Es ist schon 15 Jahre her: Damals startete Rachel Bilson (37) mit ihrer Hauptrolle in der Erfolgsshow O.C. California durch. Als die selbstbewusste Summer Roberts verzauberte sie in vier Staffeln die Zuschauer. Seitdem hat die Schauspielerin aber in vielen anderen Projekten mitgespielt – bald läuft auch ihre neue Detektivserie "Take Two" im TV an! Nun verriet Rachel Promiflash im Interview, wie sehr sich ihr Leben seit ihrer Zeit bei "O.C. California" gewandelt hat!

"Es hat sich ziemlich dramatisch verändert, weil es so lange her ist! Ich war so jung, als es losging!", berichtete die heute 35-Jährige. "Ich habe seitdem ein wenig gearbeitet, wurde Mutter und bin jetzt älter", erzählte Rachel weiter. Auch ihre Co-Stars Mischa Barton (32), Adam Brody (38) und Ben McKenzie (39) hat sie schon lange nicht mehr gesprochen, obwohl sie die gemeinsame Zeit am Set damals sehr genossen hat. Nur mit Josh Schwartz (42), dem Erfinder der Show, steht sie heute noch in Kontakt.

Ob Rachel ihre Kollegen vielleicht irgendwann bei einem Comeback der Show wiedersieht? Auch wenn die Sendung ihrer Meinung nach ein gutes und geschlossenes Ende hatte, schließt sie diese Möglichkeit nicht gänzlich aus: "Es wäre interessant zu sehen, was sie daraus machen könnten", plauderte sie gegenüber Promiflash.

Bis es wirklich so weit ist, können Rachels Fans sie jetzt erst mal im TV bewundern: "Take Two" startet am 29. August 2018 um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge bei Vox!

David Edwards / MEGA "O.C: California"-Star Rachel Bilson, Mai 2018

Kevin Winter/Getty Images "O.C. California"-Cast in Kalifornien 2003

MG RTL D/2018 American Broadcasting Companies, Inc. Eddie Cibrian und Rachel Bilson als Ermittlerduo in der Serie "Take Two"

