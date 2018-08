Rachel Bilson (36) ist zurück im TV! Als Summer Roberts in O.C. California schaffte sie vor 15 Jahren ihren internationalen Durchbruch. Seitdem ist sowohl privat als auch beruflich viel passiert: Neun Jahre war sie mit Hayden Christensen (37) liiert, 2017 trennten sich die beiden. Der Star Wars-Darsteller ist auch der Vater ihrer mittlerweile dreijährigen Tochter. Darüber hinaus spielte Rachel in der Fernsehproduktion Hart of Dixie von 2011 bis 2015 die Hauptrolle. Ab 29. August flimmert nun endlich ihre neue Serie "Take Two" über die deutschen Bildschirme!

Auf VOX wird Rachel in 13 Folgen als Samantha "Sam" Swift gemeinsam mit dem Privatdetektiv Eddie Valetik auf Verbrecherjagd in Los Angeles gehen. Das Erstaunliche dabei ist: Sie spielt nicht etwa eine Polizistin, sondern eine arbeitslose Schauspielerin, die gerade einen Alkoholentzug hinter sich hat. Um sich auf eine zukünftige Filmrolle als Ermittlerin vorzubereiten, möchte sie Eddie bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Der Detektiv ist anfangs gar nicht begeistert von dem Unterfangen, doch schnell entpuppt sich Sam trotz ihrer tollpatschigen Art als Menschenkennerin mit hervorragenden ermittlerischen Fähigkeiten. Als gemeinsames Team klären sie bald einen Kriminalfall nach dem nächsten auf.

Die Rolle des Berufsdetektivs Eddie übernimmt Namensvetter und Schauspieler Eddie Cibrian (45). Der US-Amerikaner hat – im Gegensatz zu Rachel – schon reichlich Erfahrungen gesammelt im Krimi-Genre. Er stand unter anderem für die Erfolgsserien Criminal Minds, "CSI: Miami" und "Rizzoli & Isles" vor der Kamera.

MG RTL D/2018 American Broadcasting Companies, Inc. Rachel Bilson als Sam Swift in "Take Two"

Jesse Grant/Getty Images Eddie Cibrian und Rachel Bilson auf einer Veranstaltung in Burbank, Kalifornien

MG RTL D/2018 American Broadcasting Companies, Inc. Eddie Cibrian als Eddie Valetik in "Take Two"

