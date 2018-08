Jetzt lässt Oliver Sanne (31) endlich die ganze Welt an seinem Beziehungsglück teilhaben! In Sachen Liebe lief es für den einstigen Mister Germany in den letzten Jahren alles andere als rosig. 2015 suchte er als Bachelor im TV vergeblich nach seiner Herzdame und auch als Kuppelkandidat bei Bachelor in Paradise 2018 hatte er einfach kein Glück. Dafür traf ihn im wahren Leben endlich Amors Pfeil: In einem Interview präsentiert Oli nun Jil Rock, die neue Frau an seiner Seite.

Im Interview mit VIP.de sprach der Fitnessfanatiker nun stolz über seine neue Liebe, die ebenfalls dabei war. Das Video zeigt die Turteltauben verliebt auf der Couch, wo sie die Finger kaum voneinander lassen konnten. Für Oli ist Jil bereits seine Traumfrau: "Ich finde das sehr, sehr schön, dass man jemanden an seiner Seite hat, der vielleicht auch länger als drei Jahre bleibt!", schwärmte er schon von einer Zukunft. Schon im Oktober wolle die Blondine bei der einstigen TV-Flirtmaschine einziehen. "Ich hoffe natürlich, dass ich dann die bin, die am Ende die letzte Rose von ihm bekommt", säuselte auch Jil.

Die Psychologiestudentin mit dem Goldkehlchen könnte einer breiten Masse durchaus bekannt sein. Sie flimmerte bereits in den Gesangstalentshows Popstars und DSDS über die Mattscheiben und schaffte es beim Eurovision Song Contest 2012 sogar bis zum nationalen Vorentscheid.

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne

Florian Ebener/Getty Images Oliver Sanne bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf

