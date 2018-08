Der Samstagabend bei Promi Big Brother hat bei einigen Bewohnern in Deutschlands bekanntester Patchwork-WG tiefe Spuren hinterlassen – allen voran bei Chethrin Schulze (25). An Tag acht durften die Insassen des TV-Knasts zum allerersten Mal einen ihrer Mitstreiter auf die Abschussliste setzen. Zum großen Entsetzen der Love Island-Beauty wurde sie gemeinsam mit dem Schweizer TV-Wahrsager Mike Shiva (54) nominiert. Zwar blieb sie von einem Auszug verschont, schob aber trotzdem Frust: Sie fühlte sich von der Gruppe ausgegrenzt.

Nachdem Mike um kurz vor Mitternacht die Biege gemacht hatte, blieb Chethrin mit einem mulmigen Gefühl im Container zurück. Wie konnte sie nur auf der Exit-Liste landen? Im Sprechzimmer ließ sie ihren Tränen freien Lauf. "Das ist wie so ein Flashback. Wenn die Leute ein Problem mit mir haben, warum sagen sie das nicht einfach? Das Gefühl vom Mobbing aus der Schule kommt zurück", schluchzte sie. Das Gefühl, unerwünscht zu sein, sei total schlimm für die 25-Jährige. Sie suchte das Gespräch mit Umut Kekilli (34). "Eigentlich bist du ein liebes Mädchen und als Mensch finde ich dich sehr sympathisch. Aber manchmal kommst du komisch rüber, obwohl du das so gar nicht meinst", plauderte der Ex von Natascha Ochsenknecht (54) ganz offen aus. Erst der Bachelor-Bube Daniel Völz (33) konnte ihr Mut zusprechen. "So oder so, du darfst dich nicht verunsichern lassen. Nur weil du heute nominiert wurdest, heißt das nichts", beschwichtigte er seinen Schwarm.

Der Motorsport-Göre Cora Schumacher (41) scheint die ehemalige Curvy Supermodel-Kandidatin tatsächlich ein Dorn im Auge zu sein. Vor laufenden Kameras wetterte sie gegen ihre Mitstreiterin. "Wenn Chethrin gegangen wäre, wäre mir das deutlich lieber gewesen. Wir sind von Grund auf verschieden, einfach nicht auf einer Wellenlänge", teilte sie aus. Vor allem störe an der Blondine, dass sie ständig um Aufmerksamkeit buhle.

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Umut Kekilli bei "Promi Big Brother", Tag neun

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag neun

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Cora Schumacher bei "Promi Big Brother", Tag neun

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de