Was für eine heiße frischgebackene Mama! Erst im April hatte Cardi B (25) die Bombe nach wochenlangem Rätselraten endlich platzen lassen: Sie und ihr Liebster Offset (26) erwarteten ihr erstes Kind. Rund drei Monate später konnte sie ihre kleine Prinzessin Kulture Kiari Cephus endlich im Arm halten. Dass die Rapperin erst vor sechs Wochen Mutter geworden ist, sieht man ihr nicht an: Cardi hat jetzt ein Dessous-Pic geteilt, das für Schnappatmung bei ihren Followern sorgt!

Auf ihrem Instagram-Account postete Cardi das Bild, für das sie von ihren Fans mit Komplimenten überhäuft wird. Die Musikerin sitzt auf einem Tisch, wahrscheinlich in einem Jet, und schaut lasziv zur Seite. Dabei trägt sie nichts weiter außer schwarzer Spitzenunterwäsche und dem dazu passenden Strumpfhalter. Das Foto kommentierte sie mit den Worten: "Ich bin auf dem Weg zu dir." Ob sie Offset damit wohl die Vorfreude bis zu ihrer Rückkehr versüßen wollte?

In den vergangenen Wochen soll das Liebesleben der Neu-Eltern etwas zu kurz gekommen sein. Eine harte Phase für Cardi – sie hatte ihrem Frust über den Sex-Entzug sogar via Social Media zum Ausdruck gebracht. Ein Post der Beauty hatte allerdings vor ein paar Tagen vermuten lassen, dass diese Zeit der Vergangenheit angehört. Was sagt ihr zu Cardis Foto? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / iamcardib Rapper Cardi B und Offset mit ihrer Tochter Kulture Kiari

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Mann Offset bei ihrer Baby-Shower

Getty Images Cardi B bei den VMAs 2018

