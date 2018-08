In dieser Show dreht und wendet sich das Blatt ständig! Während in der letzten Folge von Promi Big Brother vor allem Chethrin Schulze (26) und Alphonso Williams (56) aneinander geraten sind, schien die Ex-Love Island-Kandidatin sich heute Abend besonders mit Daniel Völz (33) nicht mehr allzu gut zu verstehen. Bei der Rauswurf-Entscheidung mussten sich die Bewohner dann diesmal erstmals offen in der Arena nominieren. Für Katja wurde die Luft am Ende dünn und sie musste ihre Koffer packen.

In der offenen Nominierung sprachen die Promis ehrliche Worte aus und mussten nacheinander ihre Wahlen erklären. Durch das Duell zwischen Daniel Völz und Chethrin war er als Sieger automatisch sicher vor einem Rauswurf, die Blondine stand nach ihrer Niederlage freiwillig auf der Abschussliste. Schließlich bekam Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22) die meisten Stimmen der anderen PBB-Stars und musste gemeinsam mit ihrer neuen BFF zittern. Die Zuschauer haben schließlich die finale Entscheidung getroffen: Katja musste ausziehen!

Darüber, nun von ihrer neu gewonnenen Freundin getrennt zu sein, sagte Katja nach ihrem Auszug den Moderatoren Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47): "Ich bin echt traurig."

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer

"Promi Big Brother", Sat.1 Katja Krasavice bei "Promi Big Brother" 2018

Promi Big Brother, SAT.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag 1



