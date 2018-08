Zwischen Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) knistert es seit einer Woche gewaltig bei Promi Big Brother. Dabei hatte man die frühere Love Island-Kandidatin vor ihrem TV-Flirt mit Daniel zuletzt häufiger mit einem Unbekannten im Netz gesehen. Wie steht es also um den Beziehungsstatus der 26-Jährigen? Promiflash traf den Mann aus Chethrins Social-Media-Storys – Robert Lascivo (23) verriet: Er war zwar ihr letzter Lover, doch das wurde vor ihrer Community geheim gehalten.

Robert war die letzten zwei Jahre nicht nur mit der Blondine befreundet, sondern hatte nach eigenen Angaben auch eine Affäre mit ihr. Trotz hartnäckiger Nachfrage soll die Berlinerin diese Verbindung ihren Followern gegenüber aber aus einem bestimmten Grund verheimlicht haben. "Das Bild in der Öffentlichkeit ist Chethrin sehr wichtig, deswegen muss man aufpassen, was man erzählt und was man nicht erzählt. Da kann man sich jetzt seinen eigenen Teil denken, wenn sie wieder ihren Followern erzählt, dass sie und Daniel sich vorher nicht kannten. Da könnte man jetzt ins Grübeln kommen und denken: Sie hat ja schon einmal gelogen, warum sollte sie es nicht wieder tun", erklärte der 23-Jährige gegenüber Promiflash.

Am Ende wurde aus den beiden aber kein Paar: "Bei mir war es so, dass ich die Gefühle nicht entwickelt habe, die sie mit der Zeit vielleicht entwickelt hat. Ich fand sie als Mensch supertoll. Als Freundin super, aber mehr war da nicht." Heute haben Robert und Chethrin keinen Kontakt mehr, da sie sich immer öfter gestritten hätten.

