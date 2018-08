Heute Abend geht es bei Promi Big Brother feuchtfröhlich zur Sache! Schon seit einigen Tagen können die Zuschauer live verfolgen, wie Ex-Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25) und der amtierende Bachelor Daniel Völz (33) anbandeln. Gerüchte, dass zwischen den beiden was läuft, kursieren schon seit Monaten – nun wird tatsächlich ganz TV-Deutschland Zeuge, wie zwischen ihnen die Funken sprühen. In wenigen Stunden geht die Flirt-Offensive in die nächste Runde – und sogar halb nackt im Whirlpool.

Die Bilder, die Sat. 1 jetzt veröffentlichte, beweisen: Chethrin und Daniel lassen ab heute Abend nichts mehr anbrennen. Nachdem sie sogar schon gemeinsam eine Nacht auf dem Sofa verbracht hatten, geht's jetzt zu heißen Spielchen ins kalte Nass. Bei den Bewohnern im Luxus-Bereich steht in der heutigen Folge Party auf dem Programm. Die Promis lassen es bis tief in die Nacht krachen – ganz vorne mit dabei: der Rosenkavalier und die liebestolle Blondine, die sich ganz schön nahekommen. Chethrin kann ihr Glück wohl selbst kaum fassen, denn kurz danach schwärmt sie: "Daniel ist mein Traummann, hätte ich doch beim 'Bachelor' mitgemacht und nicht bei 'Love Island'."

Aber auch die Kandidaten auf der Baustelle haben Grund zur Freude. Nachdem Sophia Vegas (30) und Silvia Wollny (53) gestern Abend plötzlich aus gesundheitlichen Gründen den Promi-Container verlassen mussten, kehren sie heute tatsächlich wieder zurück.

Promi Big Brother, Sat. 1 Poolparty in der "Promi Big Brother"-Villa

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Sophia Vegas und Silvia Wollny bei "Promi Big Brother"

