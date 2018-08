Bei ihnen hat Amor wirklich ins Schwarze getroffen. Bei Bauer Gerald und seiner Liebsten Anna verliefen nämlich viele Schritte ihrer Beziehung im Eiltempo. Erst vor knapp einem Jahr lernte sich das Paar bei Bauer sucht Frau kennen. In der Kuppel-Show für Landwirte ging der Farmer aus Namibia auf die Suche nach der großen Liebe und fand sie in der Deutsch-Polin – vor wenigen Wochen gaben sie sich dann das Jawort. Jetzt genießen die zwei ihre Eheleben in vollen Zügen.

Das frischvermählte Pärchen wandte sich jetzt via Instagram an seine Follower und gab ihnen ein paar Einblicke in seinen gemeinsamen Alltag. Dabei teilte Anna eine Aufnahme von sich mit Gerald an der Atlantikküste des südafrikanischen Staats. Vor einer malerischen Kulisse am Strand springen die Turteltauben vor Glück wortwörtlich in die Luft. "Yeah! Es ist so schön, verheiratet zu sein, sich nicht mehr trennen zu müssen, jeden Moment miteinander zu teilen, zusammen albern zu sein", schrieb die Blondine voller Glückseligkeit in die Bildunterschrift ihres Posts.

Der Grund für die riesige Freude könnte wohl das langersehnte Zusammenleben des Couples sein. Die meiste Zeit über führten Gerald und seine Liebste nämlich eine Fernbeziehung. Doch damit ist es seit Kurzem vorbei – Anna zog aus ihrer Heimat in Polen auf den Bauernhof in Namibia.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald, "Bauer sucht Frau"-Stars

Instagram / Anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser

