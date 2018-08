Hat sich das Blatt in der gestrigen Folge von Die Bachelorette etwa gewendet? Schon seit Beginn der diesjährigen Staffel galt Alexander Hindersmann als Nadine Kleins (32) heimlicher Favorit auf die letzte Rose. Das gemeinsame Dreamdate in Bonaire startete allerdings ziemlich verhalten – während sie mit Daniel Lott sofort auf einer Wellenlänge zu sein schien. Hat er seinen stärksten Konkurrenten Alex mittlerweile etwa überholt?

Schließlich bekam der amtierende Mister Schwaben im Halbfinale auch sein Schnittblümchen als Erster überreicht. Allzu sehr dürfte Daniel vorab aber ohnehin nicht ins Zittern geraten sein – schon vor der Entscheidung rechnete er fest damit, eine Rose zu bekommen. Auch in seinem Instagram-Post direkt nach dem Finaleinzug zeigte das Model sich siegessicher. "Ich denke, man kann an unseren Gesichtern ablesen, dass wir glücklich und zufrieden sind", schrieb er zu einem Schnappschuss, der ihn und Nadine während ihres Dates auf Aruba zeigt.

Kommt es nächste Woche also ganz anders, als bisher gedacht? Noch ein weiteres Indiz könnte dafür sprechen, dass im großen Showdown nicht wie erwartet Alex Nadines Herz gewinnt. Vor einigen Monaten likte der schöne Norddeutsche einen Instagram-Kommentar, in dem ein Bachelorette-Zuschauer die Rosenkavalierin als "Bleedes Weib" bezeichnete. Die Dreharbeiten waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen – ob Alex in dieser Situation etwa von seiner Wut über eine Final-Enttäuschung geleitet wurde?

MG RTL D Nadine Klein und Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate, "Die Bachelorette"

MG RTL D Daniel, Bachelorette-Kandidat 2018

