Diese Promi Big Brother-Staffel birgt viele Enthüllungen! Nach zwölf gemeinsamen Tagen im VIP-Container fallen nach und nach die Masken der Bewohner. Die Influencerin Katja Krasavice (22) schockte schon in einer der vorigen Episoden mit dem Geständnis, sich in der Vergangenheit gegen ein Kind entschieden und eine Abtreibung hinter sich zu haben. Das erzählt sie in der heutigen Folge auch ihrer Baustellen-BFF Chethrin Schulze (26): Die Blondine kann daraufhin ebenfalls ein gut gehütetes Geheimnis nicht mehr für sich behalten!

"Ich hab noch nie mit jemandem darüber geredet, ich hab das noch nicht mal meiner Schwester oder meiner Mama erzählt", erwidert die Ex-Love Island-Kandidaten auf die emotionale Rede der YouTube-Bekanntheit. Ob Chethrins Geheimnis ebenfalls etwas mit Familienplanung zutun hat? Zumindest war sie in der Sendung schon hartnäckig auf der Suche nach einem Partner – ihr Objekt der Begierde war bisher vor allem der einstige Rosenkavalier Daniel Völz (33).

Einen wunden Punkt hat Katja bei der 26-Jährigen mit ihrem Geheimnis aber in jedem Fall getroffen. Das Gespräch über ungewollten Nachwuchs löst in ihr zumindest heftige Gefühle aus: "Ich bin niemandem böse, wenn er eine Entscheidung trifft, aber ich wünsche mir ja so sehnlichst ein Kind, deswegen ist das für mich so ein schweres Thema."

"Promi Big Brother", Sat.1 Chethrin Schulze und Katja Krasavice bei "Promi Big Brother" 2018

"Promi Big Brother", Sat.1 Katja Krasavice bei "Promi Big Brother" 2018

Promi Big Brother, SAT.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag 1



