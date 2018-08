Endlich geben sie Einblicke in ihre Märchenhochzeit! Anfang des Jahres hielt Tom Beck (40) um die Hand seiner Liebsten Chryssanthi Kavazi an – nach rund drei Jahren Beziehung im Thailand-Urlaub. Vergangenes Wochenende gaben sich die Turteltauben dann in einer romantischen Zeremonie in Niedersachsen das Jawort. Viel haben der Ex-Alarm für Cobra 11-Star und die GZSZ-Schauspielerin noch nicht über ihre Heirat verraten – bis jetzt!

Im Bunte-Interview hat das Paar die ersten Details verraten: Chrissa und Tom haben sich in einer griechisch-orthodoxen Trauung vermählen lassen und anschließend im Lokal von Chryssanthis Eltern gefeiert. "Bei uns sind die Brauteltern für das Hochzeitsmenü zuständig und was das Essen angeht, ist die Küche meiner Eltern unschlagbar", offenbarte die Daily-Darstellerin. Besonderes Highlight war natürlich auch das Kleid der Braut: Die 29-Jährige trat in einem bodenlangen, geblümten Seidenkleid mit langem Schleier vor den Altar. Auch ihr Partykleid hatte es in sich: Dieses war nicht mehr ganz so traditionell, sondern hatte ein glitzerndes Oberteil und einen weit ausgestellten Rock. Auf der Feier ging es auch ganz schön wild zu! Denn anstatt auf einem Polterabend wurde auf der Hochzeit jede Menge Porzellan zerschlagen. Dieses Ritual soll den Liebenden Glück bringen.

Auf einen klassischen Brautwalzer verzichteten die Eheleute aber: "Nein, den gibt es bei uns tatsächlich nicht. Das Brautpaar betritt nach der Trauung zu einem griechischen Song den Saal und fängt an zu tanzen, während alle Klatschen", offenbarte Chryssanthi. Für Tom nicht ganz einfach: "Als Musiker fand ich den Tanz sogar anspruchsvoller als den Walzer", verriet er. Anschließend kamen die Familien und die Gäste auf die Tanzfläche und feierten die Frischvermählten.

Cinamon Red/WENN.com Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der Charity Gala der Toni Kroos Stiftung 2017

Instagram / chriss_cross Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, Schauspieler

AEDT/WENN.com Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

