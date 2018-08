Anfang des Jahres überraschten GZSZ-Beauty Chryssanthi Kavazi (29) und der ehemalige Alarm für Cobra 11-Star Tom Beck (40) ihre Fans mit süßen Verlobungsnews. Details über die Frage aller Fragen ließ sich das Pärchen damals nicht entlocken – man vermutete aber, dass der Schauspieler im Bangkokurlaub um die Hand seiner Liebsten angehalten hat. Vor wenigen Tagen schipperten jetzt Tom und Chryssanthi glücklich in den Hafen der Ehe!

Diese freudige Neuigkeit verkündete jetzt RTL auf seiner Webseite. Am vergangenen Samstag habe sich das Paar ganz romantisch das Jawort gegeben. Die Zeremonie wurde in einer griechisch-orthodoxen Kirche im niedersächsischen Gifhorn vollzogen. Nach der Trauung lud das Paar die Hochzeitsgäste zum Essen in das griechische Restaurant von Chryssanthis Eltern ein. Wie ein Foto des Brautpaares zeigt, trug die 29-Jährige ein weißes Spitzenkleid mit einem langen Schleier.

Allerdings musste Tom noch vor der Hochzeit eine bittere Pille schlucken. Von der Verlobung erfuhr seine Familie nämlich aus der Presse. "Das war so nicht geplant. Ich weiß gar nicht, wer da geplaudert hat."

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im Januar 2018

Mathis Wienand/Getty Images Tom Beck und seine Freundin Chryssanthi bei "Der Deutsche Filmpreis 2016" in Düsseldorf

WENN Tom Beck und Chryssanthi Kavazi beim ECHO

