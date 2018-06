Da ist aber jemand müde: Bei einem Familienausflug von Papa Bradley Cooper (43), Mama Irina Shayk (32) und ihrem einjährigen Töchterchen Lea entstanden jetzt putzige Familienfotos mit Seltenheitswert. Denn zuletzt sah man gemeinsame Aufnahmen der kleinen Traumfamilie im Januar. Damals tummelte sich das verlobte Paar lebhaft mit ihrer Tochter am Sunset Beach in Los Angeles. Auf den aktuellen Aufnahmen hingegen gähnt Klein-Lea gut eingepackt in einer Trage vor Papas Brust!

Mit roter Bärchenohr-Mütze und im rosa Einteiler wird Mini-Cooper von ihrem Daddy in einer Babytrage ausgeführt. Die Familie scheint einen langen ermüdenden Ausflug hinter sich zu haben: Lea reißt für einen riesigen Gähner ihren kleinen Mund auf. Vielleicht wurde die Einjährige auch einfach nur vom sanften Schaukeln ihres Papas eingeschläfert – jedenfalls ist das Bild mit der Kleinen superniedlich! Da können die Fans nur hoffen, dass es nicht wieder ein paar Monate dauert, bis das nächste süße Babypic veröffentlicht wird.

Auch Neumama und Model Bonnie Strange (31) hat bisher noch kein Foto ihrer kleinen Goldie Venus veröffentlicht. Der Spross des Webstars hat aber schon einen eigenen Instagram-Account! Da können ihre Fans wohl in den nächsten Wochen auf ein erstes Pic hoffen.

Splash News Bradley Cooper, Lea Cooper und Irina Shayk in New York

Hector Retamal/AFP/Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Met Gala 2018

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

