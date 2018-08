Die Wahrheit kennen wohl nur Chethrin Schulze (26), Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen. Nachdem Bachelor in Paradise-Kandidat Johannes Haller (30) als letzter Bewohner vor dem Finale den Promi Big Brother-Container räumen musste, äußert er seine Meinung zum angeblichen Dreieckschaos zwischen der Love Island-Beauty, dem amtierenden Der Bachelor-Rosenkavalier und seiner ehemaligen Herzdame. Die hatte behauptet, Chethrin sei am Liebesaus zu Daniel Schuld, die Blondine und der Junggeselle wollen sich vor der Show allerdings laut eigenen Aussagen noch nie gesehen haben. Johannes, der sowohl die Gerüchte kennt, als auch mit Chethrin und Daniel zusammengelebt hat, ist geteilter Meinung.

In der Late Night Show auf sixx weiß er nach seinem Exit gar nicht so recht, was er sagen soll: "Ihr bringt mich in eine so doofe Situation. Es gibt einfach eine Version, die die verschmähten Bachelor-Mädels erzählen. Ich muss erst mal mit Chethrin reden." Er habe vor der TV-WG von der Fernsehbarbie eine ganz andere Geschichte gehört. Aber er wolle sie auch nicht in eine blöde Situation bringen. Seine eigene Meinung: "Wenn man die Presse verfolgt, waren sie viermal am gleichen Ort. Zufall? Sie wurden viermal am gleichen Ort gesehen… Dazu kommt, der Trennungsgrund war ja anscheinend, dass Kristina auf Daniels Handy die Nachricht gesehen hat."

Kristina hatte zuvor behauptet, Chethrin und Daniel hätten zumindest im regen SMS-Verkehr gestanden. Vom Showhottie habe Johannes allerdings etwas anderes gehört: "Ich möchte ihnen jetzt glauben, Daniel hat mir in die Augen geschaut und gesagt, es ist nicht so. Ich kann nicht behaupten, dass es so ist." Der Liebste von Bachelor-Nixe Yeliz Koc (24) steckt nicht drin: "Mein Gefühl hat mir ständig gesagt, da läuft schon lange was. Aber ich konnte es nicht einordnen." Wie findet ihr es, dass sich Johannes nicht festlegt?

Promi Big Brother, SAT.1 Johannes Haller am zwölften "Promi Big Brother"-Tag

"Promi Big Brother", Sat.1 Daniel Völz, Chethrin Schulze, Alphonso Williams und Johannes Haller bei "Promi Big Brother" 2018

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Ex-Bachelor-Kandidatin

