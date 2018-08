Sie ist selbst total überrascht von ihrem Promi Big Brother-Erfolg! Silvia Wollny (53) konnte am Freitagabend die Zuschauer vollends von sich überzeugen und setzte sich im spannenden TV-Finale gegen Alphonso Williams (56), Daniel Völz (33) und Chethrin Schulze (26) durch. Auch wenn sie es bis in die letzte Show geschafft hatte – die Elffach-Mama hätte nie im Leben gedacht, dass sie die Staffel wirklich für sich entscheiden würde!

Endlich in Freiheit musste sich die 53-Jährige den Fragen von Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29) bei Promi Big Brother – Die Late Night Show stellen. Und das Moderations-Duo wollte natürlich von der Blondine wissen, ob sie mit ihrem Sieg gerechnet hatte. "Nein, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe am Anfang gedacht, dass ich die erste oder zweite bin, die gehen muss", verriet der Reality-Show-Star ehrlich. Silvia habe zudem nicht gewusst, dass sie so viele Fans habe, die sie unterstützen würden. Ganz die Frohnatur, als die sie bekannt ist, fügte sie über ihre Aufregung beim Finale hinzu: "Ich war heute so oft auf Toilette und hätte mir gerne einen Katheter legen lassen!"

Das zum Show-Titel gehörige Preisgeld von 100.000 Euro verplant Silvia allerdings nicht für ihre Großfamilie. Sie wolle einen Teil der Summe eher dafür nutzen, Jugendlichen in Not zu helfen – und auf diese Idee sei sie gekommen, als sie gemerkt hatte, wie hart das Leben auf der TV-Baustelle gewesen ist: "Man hat gemerkt, wie das Leben auf der Straße ist. Man steht ganz alleine da, so wie ich am Anfang. Ich hatte nur vier Gegenstände: Lampe, Zigaretten, einen Bademantel, der mich immer gewärmt hat...", erinnerte sich Silvia sichtlich geläutert.

Silvia Wollny, TV-Star

Silvia Wollny, Reality-Star

Harald Elsenbast und Silvia Wollny

