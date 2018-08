Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) turteln von einem Couple-Auftritt zum nächsten! Auch ihre Fans lässt das Promipaar beinahe täglich via Social Media an ihrem perfekten Liebesglück teilhaben. Glücklicherweise leben beide in Los Angeles und haben so jederzeit die Möglichkeit, sich zu sehen. Doch ihre heimatlichen Wurzeln scheinen sie dabei nicht zu vergessen – Heidi und Tom haben Deutsch zur Sprache ihrer Liebe auserkoren!

Eine neue Instagram-Story zeigt: Das Model und der Musiker schweben auf Wolke sieben – und das direkt über dem Strand von Santa Monica. Wie junge Teenager hüpfen die 45-Jährige und ihr 17 Jahre jüngerer Partner durch den Sand, küssen sich zärtlich. Auch Toms Bruder Bill Kaulitz (28) ist mit von der Partie und ist immer mal wieder in den kurzen Clips zu sehen. Aufmerksamen Betrachtern der Story fällt besonders eines auf: Das Trio unterhält sich trotz ihrer Wahlheimat Amerika auf Deutsch.

Die Vermutung liegt nahe, dass Heidi und Tom sich auch der deutschen Sprache bedienen, wenn die zwei Turteltauben ganz ungestört unter sich sind. Hättet ihr damit gerechnet, dass sie sich auf Deutsch unterhalten? Stimmt ab!

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einer Party

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Heidi Klum am Strand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de