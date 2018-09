Diese kräftige Schelle werden die Bachelor-Fans wahrscheinlich nicht so schnell vergessen! In diesem Jahr ging Daniel Völz (33) auf die Suche nach seiner großen Liebe – in der fünften Folge fand er sich aber zunächst mit einer glühenden Wange zurück. Kandidatin Yeliz Koc (24) hatte dem Rosenkavalier wegen ihres Rauswurfs eine gepfeffert. Dass die beiden noch mal Freunde werden, hätte wohl niemand gedacht. Jetzt scheint es aber, als hätten Daniel und Yeliz das Ohrfeigen-Kriegsbeil begraben!

In der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel kämpfe Daniel um den Titel. Dabei traf er auch auf Mitstreiter Johannes Haller (30) – dem neuen Herzmann von Yeliz. Unangenehm wurde es bei der Begegnung von dem Rosenverteiler und der Infleuncerin bei der After-Show-Party nach dem Finale aber nicht. Mit einem Instagram-Video bewies der Bachelor-Hottie nun: Zwischen der dunkelhaarigen Beauty und ihm fließt kein böses Blut mehr! In dem Boomerang-Clip klatschen Yeliz und Daniel mit einem Fistbump ab! So ganz kann der Immobilienmakler das selbst anscheinend noch nicht fassen. "Wer hätte das gedacht?", kommentierte er die Aufnahme.

Kurz nach dem Eklat hatte Daniel noch seinem Ärger über Yeliz Handausrutscher Luft gemacht. "Als sie mir die Ohrfeige verpasste, war ich total geschockt und überrascht", erklärte er im InTouch-Interview. Er habe die Beauty komplett anders eingeschätzt und ihr körperliche Gewalt niemals zugetraut: "Sie stand bei mir eher für Eleganz und Grazie." Dieser Disput liegt mittlerweile aber zum Glück hinter Daniel und Yeliz!

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei der 5. Nacht der Rosen

Anzeige

MG RTL D Bachelor Daniel Völz mit Kandidatin Yeliz

Anzeige

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de