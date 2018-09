Ist diese Geschichte glaubwürdig? Der amtierende Bachelor und Ex-Promi BB-Bewohner Daniel Völz (33) nahm nun endlich Stellung zu dem Vorwurf seiner Ex Kristina Yantsen. Sie behauptete, er habe sie mit Love Island-Beauty Chethrin Schulze (26) betrogen. Kristina sei sich dessen sicher, weil sie auf seinem Handy Nachrichten von Chethrin gesehen habe. Daniel bestritt diese Anschuldigung: Das sei gar nicht möglich, weil er ein Smartphone mit Gesichtserkennung habe. Die Promiflash-Leser zweifeln jedoch an dieser Erklärung!

In einer entsprechenden Umfrage kann der 33-Jährige zwar die Mehrheit mit seinem Statement überzeugen, doch das Ergebnis fällt knapp aus: Von 5.992 Stimmen glauben ihm 53,3 Prozent. Ihre Meinung: Wenn es technisch nicht möglich sei, dann habe Kristina auch nichts gesehen. Dagegen stehen aber auch 46,7 Prozent, die die Geschichte für Quatsch halten. Sie denken, dass Daniel nur nach Ausreden suche.

Gibt die Technik dem Rosenverteiler also Recht? Anscheinend nicht – auf der Facebook-Seite von Promiflash entlarven die Fans Daniels Erklärung als falsch! "Totaler Quatsch! Man kann das iPhone X auch mit einem Code entsperren" und "Man kann das Handy auch so einstellen, dass z.B. Nachrichten auf dem gesperrten Bildschirm erscheinen und zu lesen sind", schreiben zum Beispiel zwei User auf der Social-Media-Plattform.

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz, Ex-Bachelor-Paar

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Reality-Sternchen

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

