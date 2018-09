Er ist seinem Ziel und seiner Traumfrau zum Greifen nah! Daniel Lott ist einer der verbliebenen zwei Bachelorette-Kandidaten, die im Finale am Mittwoch um Nadine Klein (32) kämpfen werden. In der vergangenen Woche stand für den amtierenden Mr. Schwaben ein Dreamdate auf Aruba an. Die gemeinsame Zeit mit Nadine auf der Karibikinsel hat Eindruck hinterlassen: Daniel ist noch immer hin und weg!

Auf seinem Instagram-Account schwelgt der 27-Jährige in Erinnerungen: "Wie einzigartig war dieses Dreamdate bitte? Ich hätte nicht gedacht, dass unser Date in Athen nochmals getoppt werden kann. Aber das in Aruba war einfach mal der absolute Hammer!" Er und Nadine verstünden sich immer besser und hätten ihre anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen hinter sich gelassen. Ob Nadine die Boots- und Schnorcheltour sowie die anschließende Übernachtung genauso geflasht hat?

Alexander Hindersmann steht in der Gunst der 32-Jährigen ebenfalls weit vorne. Der Fitnesstrainer hat von Nadine den allerersten Kuss der Staffel bekommen, der nicht der einzige geblieben ist. Immer wieder knutschen die beiden, Alex gilt von Anfang an als Favorit. Aber bekommt er am Ende auch die letzte Rose oder schlägt das Herz der Junggesellin doch ein bisschen mehr für Daniel? Stimmt ab!

