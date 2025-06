Für Marvin war das letzte Temptation-Date "anstrengend"

Die Wochen bei Temptation Island sind vorbei – hinter Marvin Manson liegt damit eine ereignisreiche Zeit. Für Raffaela Caramela war er der Verführer Nummer eins – und durfte mit ihr sogar auf das finale Temptation-Date. Was für die Zuschauer wohl wirkte wie ein romantischer Abend wirkte, konnte Marvin gar nicht so richtig genießen, wie er im Promiflash-Interview verrät. "Das letzte Date war für mich schon etwas anstrengend, da ich mit der Zeit auch durch war", gesteht der Reality-TV-Darsteller.

Auch Raffaela schlug beim finalen Lagerfeuer mit ihrem Freund Jeremy plötzlich andere Töne an. In den vergangenen Folgen machte es nicht nur den Anschein, als sei sie Marvin voll und ganz verfallen – Zuschauer vermuteten auch eine gewisse Verknalltheit ihrerseits. Auf die Nachfrage von Lola Weippert (29) bezeichnete sie den Tänzer dann aber als "jemanden, in den man sich nicht verliebt, sondern nur mit nach Hause nimmt". Ein Kommentar, den Marvin gegenüber Promiflash als "unpassend" bezeichnet: "Ich weiß, wie sie das gemeint hat. Sie hätte es jedoch netter formulieren können."

Für Marvin war "Temptation Island" bereits das zweite Reality-TV-Format, an dem er mitwirkte. Zuvor suchte er in der zweiten Staffel von Are You The One? sein Perfect Match. Nun lässt er aber seine Zeit auf der Insel der Versuchung Revue passieren. "Ich habe aus dem Experiment viel mitgenommen, viel über Menschen gelernt und glaube, dem ein oder anderen viel beigebracht zu haben. Eines ist vielleicht, dass auf den ersten Blick nicht immer alles so ist, wie man denkt oder es scheint", verrät er im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige