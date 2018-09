Dieses Foto zeigt, dass Prinz Harry (33) ein ganz normaler Teenager war! Er machte 2003 seinen Abschluss am berühmten Eton College in England. Wie all die anderen Studenten auch, lebte der royale Rotschopf in einem Zimmer im Wohnheim auf dem Campus. Besonderen Luxus oder eine Sonderbehandlung hatte Harry dort nicht. Jetzt sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, dass er das vermutlich auch gar nicht wollte. Der damals 18-Jährige hat es sogar ziemlich genossen, einfach mal auf sich gestellt zu sein...

Kurz vor seinem Abschluss wurden offizielle Aufnahmen von dem Prinzen in seiner Studentenbude gemacht. Ein wenig Unordnung, eine Musikanlage, Poster an der Wand – außer des eingerahmten Fotos seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) weist hier nichts darauf hin, dass ein echter Blaublüter auf dem Campus lebt. Doch über Harrys Kopf hängt tatsächlich ein Poster von Schauspielerin Halle Berry (52) – in ziemlich freizügiger Pose! Verschmitzt grinst der Prinz auf dem Bild in die Kamera. Ob er sich damals schon dachte, dass die Queen (92) nicht ganz so amused sein würde?

Umso erstaunlicher: 15 Jahre später ist der heute 33-Jährige tatsächlich mit einer Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln verheiratet! Im Mai gab er seiner Liebsten Meghan (37) das Jawort. Das Poster in seinem Teenie-Zimmer fungierte wohl als Omen.

Tim Ireland - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry

Matt Winkelmeyer/Getty Images Halle Berry bei den NAACP Image Awards 2018

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

