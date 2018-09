Mit diesen Fotos flasht Sarah Lombardi (25) ihre Fans! Aktuell gönnt sich die Sängerin einen traumhaften Urlaub auf der griechischen Insel Kos. Mit im Gepäck hat sie nicht nur ihren Sohn Alessio (3), sondern auch ihren neuen Freund Roberto. Und die gemeinsame Zeit mit ihren beiden Liebsten scheint der Musikerin einfach gut zu tun: Auf ihren Urlaubs-Pics sieht die Chartstürmerin nämlich einfach umwerfend aus!

Sarah genießt die Sonne Griechenlands offenbar in vollen Zügen und strahlt auf ihren Schnappschüssen selbst ohne viel Make-up in die Kamera. Auch ihre Bildunterschrift "Sei natürlich, sei du selbst" weist darauf hin, dass sich die einstige DSDS-Zweite einfach pudelwohl in ihrer Haut fühlt. Und so scheut sich die 25-Jährige auch nicht, ihren Hammerbody in einem sexy Bikini zu präsentieren. In dem knappen Zweiteiler im Animalprint ist eindrucksvoll sichtbar, dass Sarah in den vergangenen Wochen beim Training im Fitnessstudio Vollgas gegeben hat.

Auf jeden Fall scheint Sarah derzeit megahappy zu sein. Im Bild-Interview gibt die Sängerin zu, dass das nicht zuletzt an ihrem neuen Partner Roberto liegt. "Wir haben eine ernsthafte Beziehung. Ich bin immer sehr vorsichtig, und ich gehe es wirklich langsam an. Aber Roberto hat alles für mich, was mir wichtig ist", schwärmt sie in den höchsten Tönen von dem neuen Mann an ihrer Seite.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi in Griechenland

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi auf Kos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de