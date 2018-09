Das ist also die Frau, die Umut Kekilli (34) über beide Ohren strahlen lässt. Der ehemalige Profikicker hat im Promi Big Brother-Haus eher zu den stilleren Bewohnern gehört. Als er aber dann angefangen hat, plötzlich aus dem Beziehungsnähkästchen zu plaudern, spitzten alle aufmerksam die Ohren. Er ist nämlich in love und schwebt seit der Trennung von Ex Natascha Ochsenknecht (54) endlich wieder auf Wolke sieben. Wer seine neue Freundin ist, behielt Umut im Container noch für sich – doch nun wurde das Geheimnis um ihre Identität gelüftet.

Die Herzdame des 34-jährigen Sportlers heißt Maike und ist in der Medienbranche tätig. Die 33-Jährige steht aber weder vor der Kamera noch macht sie als Musikerin die Bühnen unsicher – sie arbeitet im journalistischen Bereich. "So viel können wir verraten: Seine neue Freundin ist eine Kollegin von uns", gab das Onlineportal VIP.de jetzt preis und teilte den ersten Liebesschnappschuss des Paares. Weitere Details bleiben aber weiterhin topsecret.

"Über Freunde haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns alle zwei Tage gesehen. Sie ist ein Pferdemädchen und liebt Pferde", offenbarte Umut bereits in Deutschlands prominentester WG. Er vermisse sie sehr, doch sie stehe immer hinter ihm – egal, was er tue.

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli

SAT.1/Willi Weber Ex-Kicker Umut Kekilli

Getty Images Umut Kekilli bei den Duftstars

