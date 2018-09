Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft – oder vielleicht sogar mehr? In den vergangenen zwei Wochen konnten die Promi Big Brother-Zuschauer beobachten, wie zwischen Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) immer mehr die Funken sprühen. Während die Ex-Love Island-Kandidatin so gar nichts anbrennen ließ, hielt sich der Rosenkavalier mit seinen Avancen noch eher zurück. Kaum ist die Show vorbei, legt offenbar auch der Bachelor seine Schüchternheit ab – und macht Chethrin abseits des Scheinwerferlichts klar: Er will sie wiedersehen!

Eine weitere Lovestory vor der Kamera kam für den 33-Jährigen nicht infrage – doch hinter den Kulissen scheint er gar nicht so abgeneigt zu sein. "Nachdem die Kameras aus waren, waren Daniel und ich noch in einem Interview-Raum, wo auch noch einige Leute von der Produktion waren. Daniel hat sich dann vor allen Leuten hingestellt und gesagt: 'Chethrin, jetzt sind die Kameras aus. Ich möchte dich hiermit offiziell nach deiner Telefonnummer fragen'", schwärmt die gut gelaunte Powerfrau im Gala-Interview. Sie sei daraufhin ganz rot geworden, habe ihm die Nummer aber natürlich gegeben: "Wir werden uns wiedersehen, so viel kann ich schon mal sagen."

Aber ob es wirklich zu einem heißen Techtelmechtel kommt, das wird die Zeit zeigen. "Mal sehen, wie das privat ist. Vielleicht ist da mehr, vielleicht ist er aber auch nur ein Kumpel. Ich lasse mich überraschen, wie sich das entwickelt", erklärt Chethrin weiter. Sie habe immerhin schon den Segen von Daniels Freunden bekommen, die die 26-Jährige ganz toll finden würden.

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-Star

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, deutsche Reality-TV-Darstellerin

