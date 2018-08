In der letzten Promi Big Brother-Nacht wollte es die liebeshungrige Blondine Chethrin Schulze (26) noch mal wissen: Sie setzte ihre Reize ein, um den Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (33) von sich zu überzeugen. Schon die ganze Staffel über näherten sich die beiden VIP-Container-Bewohner immer wieder an: Nun sollte die mal mehr, mal weniger heiße Flirt-Offensive am Ende einer rauschenden Partynacht mit einem Kuss enden – zumindest hatte das die Love Island-Kandidatin offenbar im Sinn. Doch Daniel ging einfach nicht auf ihre Avancen ein!

Chethrin versuchte eine erste Annäherung zunächst im Whirlpool, dort kamen sich die Kuppelshow-Teilnehmer schon einmal sehr nahe. Am Freitagabend setzte sich die Berlinerin einfach auf den Schoß des einstigen Bachelors. Doch der kommentierte die Situation im Sprechzimmer anschließend eiskalt: "Chethrin ist sehr forsch in ihrer Art. Allerdings bin ich da leider ein gebranntes Kind, was Beziehungen und das Kennenlernen im Fernsehen angeht." Schließlich beförderte der 33-Jährige Chethrin sanft in eine andere Ecke der blubbernden Badestelle.

Aber so schnell ließ sich die 26-Jährige nicht abwimmeln. Gemeinsam mit ihrem Objekt der Begierde ging es anschließend ins Bett – und dort sollte es ihrer Meinung nach endlich zum ersten Lippenbekenntnis des Duos kommen. Leider ließ Daniel sie auch dieses Mal abblitzen und drehte seinen Kopf weg. Heißt das also, dass zwischen ihnen nicht mehr laufen wird? "Wenn wir im normalen Leben nochmal aufeinandertreffen, könnte ich mir vorstellen, dass mehr passiert. Im Augenblick ist es für mich erstmal nicht angebracht, aber auch nicht komplett ausgeschlossen", nahm der Synchronsprecher Liebes-Gerüchten noch nicht komplett den Wind aus den Segeln.

SAT.1 Alphonso Williams, Silvia Wollny, Chethrin Schulze & Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Finalisten

Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze bei ihrer letzten PBB-Nacht

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

