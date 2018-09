Wie steht Silvia Wollny (53) nach dem Promi Big Brother-Sieg zum Zoff mit Sophia? Seit Freitag ist es offiziell: Die elffache Mama holte sich den Pokal und lebt seither wieder in Freiheit. In der Show fiel sie in den ersten Tage vor allem durch zahlreiche Meckereien auf, die meistens Sophia Vegas (31) trafen. Letztere gab im Container ihre Schwangerschaft bekannt, stieß bei Silvia damit aber auf pures Unverständnis. Jetzt erklärte Silvia noch einmal, wie es zu dem Konflikt kam – und führte auch aus, wie ihr Verhältnis zu der Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) inzwischen aussieht!

Ihre ersten Gedanken nach der Schwangerschaftsverkündung legte die frischgebackene Gewinnerin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen offen. "Man muss doch als schwangere Frau sich und das Kind schützen und sich nicht in so einen Dreck reinlegen", ärgerte sich Silvia und machte damit klar: Sie ist nach wie vor der Ansicht, dass Sophia das TV-Experiment gar nicht hätte starten sollen. Obwohl Sophia meinte, dass sie sich im Container wohlgefühlt und ihre Teilnahme auch mit ihrem Arzt abgesprochen habe, ist Silvia offensichtlich nicht von ihrer Meinung abgerückt, dass die Entscheidung der Wahlamerikanerin gar nicht gehe.

Auch wenn die zwei Streithühner wohl auf keinen gemeinsamen Nenner mehr kommen werden, nahm letztendlich doch alles ein gutes Ende. Das Ergebnis ihres klärenden Gesprächs in der Promi-WG scheint nämlich noch aktuell zu sein: "Sie hat mich verstanden, ich hab sie verstanden. Wir haben uns ausgesprochen, ich wünsche ihr alles, alles Liebe und hoffe, dass sie mir ein Foto schickt", zeigte sich Silvia abschließend noch sehr versöhnlich.

P.Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Gewinnerin 2018

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

P.Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny nach ihrem Sieg bei "Promi Big Brother"

