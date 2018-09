14 Tage ohne das Familienoberhaupt? Da kann es nicht nur unter dem Dach, sondern auch im Herzen schon mal drunter und drüber gehen. Satte zwei Wochen musste Familie Wollny ohne Mama Silvia (53) auskommen – die sorgte zur Abwechslung nämlich nicht in ihren eigenen vier Wänden, sondern im Promi Big Brother-Haus für Ordnung und saubere Teppiche. Einem ihrer Schützlinge war das allerdings gar nicht recht – ihrer Enkelin Celina Sophie!

Nach Silvias Rückkehr in ihren Alltagswahnsinn verkündet Tochter Sylvana Wollny (26): Ihr eigenes Töchterchen Celina-Sophie (5) habe Silvias Abwesenheit sehr bedauert. "So glücklich, dass ihre Omi endlich wieder da ist. Ihr erster Satz: Jetzt bleibt die Omi aber bei uns und geht nirgends mehr ohne uns hin, plaudert die stolze Mama in ihrem Upload auf Instagram aus.

Auf dem Bild knuddelt die kleine Maus eine Minnie Maus. Na, wenn das der Staffelsiegerin nicht das Herz erwärmt. Immerhin konnte auch Silvia während ihres Aufenthalts in Deutschlands bekanntestem Container gar nicht aufhören, von ihrem Clan zu sprechen.

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Celina-Sophie und Sylvana Wollny

Instagram / Wollnysilvia Silvia Wollny, TV-Star

P.Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Gewinnerin 2018

