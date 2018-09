Chethrin Schulze (26) und Katja Krasavice (22) hielten sich vor laufender Kamera nicht zurück. Heiße Spielereien in der Badewanne oder offene Gespräche über das Thema Sex gehörten für die zwei bei Promi Big Brother zur Tagesordnung. Katja ging sogar so weit, sich im TV selbst zu befriedigen. Worte und Taten, die nicht bei allen Container-Bewohnern gut ankamen. PBB-Gewinnerin Silvia Wollny (53) war einfach nur angeekelt von den sexy Grazien!

Auch einige Tage nach dem Fernseh-Experiment ist die Siegerin der sechsten Staffel noch nicht über den Sextalk in der Villa hinweg. "Das geht gar nicht, sich da so zu benehmen. Das war ekelerregend. In meinen Augen geht sowas nicht", verkündete Silvia gegenüber Sat.1 ehrlich ihre Meinung. Die anrüchigen Aktionen der "Promi Big Brother"-Küken brachten die Mutter von elf Kindern auch nach dem Projekt in Rage.

Hätten ihre eigenen Kinder sich im TV-Knast so benommen, hätte die Vollblutmama andere Seiten aufgezogen. "Ich bin ganz ehrlich, da hätte das Ding (der Promi-Wohnbereich, Anm. d. Red.) geschützt sein können. Ich wäre da mit dem Hubschrauber eingeflogen gekommen und hätte die rausgeholt", regte Silvia sich im Interview auf. Die eine befriedige sich mit dem Duschkopf, die nächste spritze sich Wasser ins Gesicht – nichts für das gestandene Familienoberhaupt! Könnt ihr diese Reaktion nachvollziehen? Stimmt ab!

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, Reality-Star

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTube-Star

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatin 2017



