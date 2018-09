Am Mittwochabend ist es endlich so weit: Nadine Klein (32) vergibt ihre letzte Rose! 20 Single-Männer buhlten in diesem Jahr um das Herz der Bachelorette, am Ende konnte sich neben Show-Kandidat Alexander Hindersmann auch Daniel Lott durchsetzen. Und letzterer sah sich vor Kurzem sogar schon als Sieger aus der Sendung hervorgehen. Jetzt verriet der Frauenschwarm: Wenn er so kurz vorm Ziel von Nadine einen Korb bekommen würde, könnte er das locker wegstecken!

Im Interview mit OKmag.de plauderte Daniel aus, wie er reagieren würde, wenn die Rosenlady ihn im Finale abblitzen ließe. "Klar, wäre das nicht schön, aber mit einer Abfuhr gehe ich eigentlich recht locker und entspannt um. Das Leben geht ja weiter", gab sich der amtierende Mister Schwaben ganz relaxt. Es sei schließlich nicht so, dass er "emotionalen Dingen wochenlang hinterherheulen würde". Aber ganz so leicht scheint der Hottie ein mögliches Aus dann doch nicht hinnehmen zu können. Denn er sagte auch: "Natürlich wäre es erst mal ein Schlag ins Gesicht."

Seine Chancen auf einen Sieg schätzt der 27-Jährige immer noch hoch ein. "Ich müsste mich schon ordentlich in Nadine täuschen. Spätestens nach dem Dreamdate, das mit Verlaub wohl das Beste von allen war, rechne ich mir die besten Chancen ein", erklärte er. Bereits vor einigen Tagen machte Daniel klar: Er schmiedet Zukunftspläne mit der Musicaldarstellerin – und kann sich sogar vorstellen, gemeinsam mit Nadine in Bayern alt zu werden.

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

