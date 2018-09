Zeigt Nadine Klein (32) schon beim Kennenlern-Date mit ihrer Mom, bei welchem Finalisten ihr Herz höher schlägt? Am Mittwoch bringt die letzte Bachelorette-Folge Gewissheit, welcher Mann die Rosenlady in diesem Jahr erobert hat: Daniel Lott (27) oder Alexander Hindersmann (29). Während das Publikum bereits einen klaren Favoriten hat, hat Nadine ihre große Entscheidung im TV noch zu treffen. Vor den Augen ihrer Mutter küsst sie Daniel – der Beweis dafür, dass er der Auserwählte ist?

Auch wenn der Trailer für das Finale vermuten lässt, dass Alex das allerletzte Rosen-Duell für sich entscheiden wird, liefert Nadine selbst einen Hinweis darauf, dass auch Daniel gute Chancen hat, ihr Partner zu werden. Wie schon im Vorjahr lernen die Kandidaten die Mutter der Bachelorette kennen. Nadines Mama Ingrid gegenüber setzt Daniel gleich ein klares Statement: "Ich hab mich definitiv in sie verguckt!" Happy belohnt die 32-Jährige ihren Liebesanwärter mit einem leidenschaftlichen Kuss vor den Augen der Besucherin.

Daniels Einsatz scheint nicht nur in Sachen Körperkontakt gefruchtet zu haben: Nach dem "Vorstellungsgespräch" ist Mama Klein von dem künftigen Vertriebsingenieur mehr als angetan. "Ich würde nicht gerne in deiner Haut stecken. Zwei Traummänner, das ist wirklich hart", lautet ihr Fazit im Gespräch mit ihrer Tochter, nachdem sie sowohl Daniel als auch seinen zwei Jahre älteren Konkurrenten unter die Lupe nehmen konnte. Glaubt ihr, der Kuss ist ein Zeichen für Daniels Finalsieg? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Zeigt Nadine mit dem Kuss vor Mamas Augen schon, dass Daniel ihr Sieger ist? Ganz klar, eindeutiger geht's doch nicht! Nein, das muss nichts bedeuten! Abstimmen Ergebnis anzeigen



