Kommt es morgen Abend tatsächlich so, wie die Fans bereits von Anfang an vermutet haben? In keiner Staffel von Die Bachelorette kristallisierte sich schon so früh und deutlich ein glasklarer Favorit heraus, wie in der diesjährigen – von Anfang handelten die Zuschauer Alexander als den Mann der letzten Rose. Bei genauem Hinsehen scheint der Final-Trailer seinen Kuppelshow-Sieg sogar zu bestätigen!

In der RTL-Preview auf Morgen Abend kullern bei Nadine Klein (32) nicht nur dicke Tränchen. Es ist außerdem zu sehen, wie sie höchstwahrscheinlich nach den Händen ihres Gewinners greift – und dessen Anzug hat eindeutig einen bläulichen Schimmer. Während das auf Alex zutrifft, trägt sein Kontrahent Daniel Lott einen schicken Suit in tiefschwarz. Auch ein weiteres Detail seines Outfits deutet stark auf seine Final-Niederlage hin!

Im Clip sieht man den Verlierer beim Wegfahren in der Limousine, wobei im Fenster des Wagens eindeutig die Spiegelung eines weißen Einstecktuchs zu sehen ist – im Gegensatz zu Daniel trägt Alex im morgigen Finale keines. Sollte der Fitness-Trainer aus Gammelby morgen also wirklich die allerletzte Rose von Nadine mit nach Hause nehmen, dürfte im Anschluss wohl eine Frage ganz besonders spannend sein: Sind die beiden auch nach den Dreharbeiten noch ein Paar?

MG RTL D Alexander, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Daniel Lott, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / alexander_hindersmann Bachelorette Nadine Klein und Finalist Alexander Hindersmann auf Korfu

