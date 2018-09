Verliebter könnte Ann-Kathrin Brömmel (28) im Moment wohl kaum sein. Seit der standesamtlichen Hochzeit mit ihrem Schatz Mario Götze (26) im Mai dieses Jahres zeigt sich das Paar so häufig wie nie gemeinsam turtelnd. Sie begleitet ihn zu seinen Fußballspielen und er schlendert Hand in Hand mit ihr zu Mode-Events wie der Versace-Show im Sommer in Mailand. Jetzt beweist die Model-Beauty ihre Liebe zu dem Profi-Kicker noch auf eine ganz andere Weise: Sie ändert ihren Namen auf Social Media und nennt sich jetzt wie ihr Ehemann!

Aus ihrem langjährigen Instagram-Künstlernamen "annkathrin_vida" macht die fotogene Schönheit kürzlich "annkathringotze". Somit tut sie es ihrem Gatten, den man unter "mariogotze" auf der Online-Plattform findet, gleich. Die Änderung lässt vermuten, dass Ann-Kathrin den Nachnamen ihres berühmten Partners auch außerhalb der virtuellen Welt angenommen hat.

Zwar hat sich das Paar schon im Mai 2018 das Jawort gegeben, doch die großen Feierlichkeiten stehen noch aus. Eigentlich soll dieses besondere Event für den 18. Juli geplant gewesen sein. Da Mario aber beruflich verhindert war, musste die Party abgesagt werden.

Facebook / MarioGoetze.Official Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin

Florian Ebener/Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel beim "Tarzan"-Musical in Oberhausen

Facebook / Mario Götze Mario Götze und Ehefrau Ann-Kathrin

