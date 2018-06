Es sollte eigentlich der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch nun kommt wohl alles anders. Seit Wochen laufen die Hochzeitsvorbereitungen von Mario Götze (26) und seiner Ann-Kathrin Brömmel (28) auf Hochtouren. Nachdem sich das Paar bereits im Mai im Kreise seiner Liebsten standesamtlich das Jawort gegeben hatte, war auch für die große Trauung im Sommer schon alles bis ins kleinste Detail geplant. Die romantische Sause unter der spanischen Sonne sollen die Turteltauben jetzt allerdings kurzerhand wie aus dem Nichts abgesagt haben!

Die Luxus-Finca "Jardin de Pedrissa" an der Westküste von Mallorca war gebucht, das Menü für den Abend stand und 60 geladene Gäste freuten sich bereits darauf, mit Mario und Ann-Kathrin zu feiern – doch daraus wird wohl erst einmal nichts, wie Bild jetzt berichtet. Am 18. Juli sollte die Party steigen, aber Mario soll diesen Termin aus beruflichen Gründen plötzlich nicht wahrnehmen können. Die Idee war zunächst gut durchdacht: Der Kicker wollte gemeinsam mit seiner Verlobten drei Tage nach der WM in Russland vor den Traualtar schreiten, denn für die Nationalelf fällt dieser Tag genau in die Urlaubszeit. Leider hat sich Götze dabei gehörig verkalkuliert...

Überraschend strich Bundestrainer Joachim Löw (58) den Sportler aus dem Kader, somit fallen der WM-Urlaub und die geplante Heirat anscheinend ins Wasser. Genau am geplanten Hochzeitstag geht es nämlich für Mario und seinen Verein ins Trainingslager in die USA. Um wieder ganz vorne mitspielen zu können, wolle der BVB-Kicker die Zeit in den Staaten unbedingt nutzen – und damit die Hochzeit verschieben.

ATP/WENN.com Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel auf der Kitz-Race-Party

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze

Anzeige

Dan Mullan/Getty Images Mario Götze auf dem Fußballplatz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de