Das Familienglück ist damit perfekt! Im April feierten David Henrie (29) und seine Frau Maria ihren ersten Hochzeitstag. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatten sich die Turteltauben bei einer romantischen Zeremonie in Südkalifornien im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben. Über ein Jahr später ist das Paar nicht nur Mann und Frau – der Schauspieler und seine Gattin werden tatsächlich auch Eltern!

Diese frohe Botschaft verkündet der How I Met Your Mother-Star jetzt auf seinem Instagram-Account und ist ganz aus dem Häuschen, dass er in wenigen Monaten Papa wird. "Ich bin so überwältigt vor Freude, dass ich das einfach mit euch teilen musste", schreibt er ganz überwältigt und postete dazu einen Clip, in dem er sogar schon das Babygeschlecht verriet. "Es wird ein Mädchen, es wird ein Mädchen", freut sich der 29-Jährige und kann sein Glück nicht fassen. "Ich kann es kaum erwarten, sie auf eine Couch zu setzen und ihr eine neun Staffel lange Geschichte zu erzählen, wie ich ihre Mutter traf", spielt er humorvoll auf seine Serienrolle an.

In dem kurzen Video, das er mit seinen Followern teilt, sieht man, wie er von seinem Töchterchen erfährt. Gemeinsam mit seiner Liebsten und zahlreichen Freunden lässt David einen schwarzen Luftballon platzen, aus dem rosafarbenes Konfetti fällt.

Instagram / Davidhenrie Maria Cahill und David Henrie im Februar 2017

Instagram / davidhenrie David Henrie mit seiner Frau Maria

Getty Images David Henrie im Jahr 2016

